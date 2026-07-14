«Трамп подпишет указ»: Губерниев высмеял петицию о требовании исключить Аргентину с ЧМ

Губерниев посмеялся над петицией с требованием исключить Аргентину с ЧМ-2026

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высмеял создание петиции с требованием исключить сборную Аргентины с чемпионата мира по футболу — 2026.

«И ведь отстранят! После поддержки Лигой сексуальных реформ, обращение подано и туда, Инфантино и ФИФА дрогнут! И когда все подписанты распилят золотые гири, Трамп подпишет указ о замене в полуфинале Аргентины на США! Контроль за выполнением этого решения будет возложен на Иран!» — написал он.

Организаторы этой компании создали специальный сайт «Argentina Out», который не имеет никакой связи с Международной федерацией футбола или национальными футбольными федерациями. Создавшие эту петицию утверждают, что руководство мирового футбола являются поклонниками капитана аргентинской сборной Лионеля Месси, поэтому при помощи судей «тащат» Аргентину в финал. Петицию подписали уже более 3 млн человек.

В полуфинале Аргентина сыграет с Англией, которая на стадии четвертьфинала выбила Норвегию. Встреча состоится 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Аргентина — действующий чемпион мира. В 2022 году в финале команда одержала победу над Францией.

Ранее в России заявили, что Аргентине на ЧМ-2026 помогают судьи.