«Без шансов»: экс-футболист сборной России о Франции на ЧМ-2026

Быстров заявил, что сборная Франции не оставит шансов Испании в полуфинале ЧМ

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!» высказался о сборной Франции перед полуфинальным матчем чемпионата мира 2026 года против Испании.

«У Франции индивидуально каждый игрок сильнее. По Швеции — катком прошлись. За футболку люди не успевали схватить ни одного француза. Насколько французы давали Марокко пройти, настолько у них и получалось. А давали чуть-чуть. Вообще без шансов. Я вообще не помню на чемпионате мира команду, чтобы против нее не успевали даже фолить», — сказал Быстров.

Полуфинальный матч сборной Франции и команды Испании пройдет 14 июля, 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее игрок сборной Колумбии не вернулся на родину после ЧМ из-за угроз.