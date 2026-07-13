В «Лионе» опровергли интерес к российскому лидеру «Локомотива»

В «Лионе» опровергли интерес к футболисту «Локомотива» Батракову

Технический директор «Лиона» Матье Луи‑Жан опроверг информацию об интересе к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову. Его слова передает «Советский спорт».

«Интересуется ли «Лион» Батраковым? Нет. Этого игрока нет в наших списках на усиление», — сказал Луи‑Жан.

Ранее СМИ также сообщали, что Батраков близок к переходу во французский «ПСЖ». Однако позднее появилась информация, что парижане решили отказаться от этого трансфера.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В завершившемся розыгрыше чемпионата России «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Ранее агент сообщил, что «ПСЖ» еще заинтересован Батраковым.