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Игрок Колумбии не вернулся на родину после ЧМ из-за угроз

Игрок сборной Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз расправы
Ethan Cairns/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полузащитник сборной Колумбии Хаминтон Кампас после вылета с чемпионата мира не вернулся в Колумбию из-за угроз расправы, полученных после матча 1/8 финала со Швейцарией. Об этом сообщает журналист Камило Пинто.

Кампас не забил из выгодной позиции за 6 минут до конца основного времени. После матча футболист и его семья начали получать угрозы, и он решил остаться в США.

В рамках 1/8 финала турнира колумбийцы встретились со сборной Швейцарии. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказалась европейская команда — 4:3. В результате этого поражения Колумбия покинула розыгрыш турнира.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее 3 млн человек проголосовали за исключение Аргентины с ЧМ-2026.

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