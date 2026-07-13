Овечкин посетит финал чемпионата мира по футболу

Представитель хоккеиста российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков сообщил, что хоккеист посетит финал чемпионата мира по футболу, передает РИА Новости.

«Овечкин посетит финал чемпионата мира», — сказал Чистяков.

В полуфинале сборная Франции сыграет с командой Испании — 14 июля, 22:00 по московскому времени. А Англия разыграет выход в финал турнира с Аргентиной — 15 июля, 22:00 мск. Финал пройдет 19 июля в Нью-Йорке на «Метлайф-стэдиум».

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее российский тренер выразил уверенность, что Аргентина выйдет в финал ЧМ-2026.