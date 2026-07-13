«Гуменника не пустили в тройку — это очень жалко»: фигурист раскритиковал судейство на Олимпиаде

Фигурист Ковалев заявил, что судьи не пустили Гуменника в топ-3 на Олимпиаде

Призер российских и международных соревнований по фигурному катанию, ученик академии Евгения Плющенко — Артем Ковалев — рассказал в интервью «Газете.Ru», что Петр Гуменник должен был попасть в призеры на Олимпийских играх в Милане — 2026.

«То, что не пустили Петю в тройку — это очень жалко. Он объективно должен был там быть. Причем они так аккуратно все сделали, что будто бы даже не прикопаешься. Но Петя — огромный молодец», — сказал Ковалев.

Фигурист отметил, что необходимость резко изменить музыку в короткой программе не выбила Гуменника из колеи.

«Выбора не было все равно. Программу же он практически полностью оставил в неизменном виде. А музыка — один-два раза ее послушал и поехал. Где-то Петя, конечно, что-то поменял, но некритично. Самое сложное в новой программе — ноги. Когда меняются шаги, потому что ты должен их вкатать. А поменять положение рук, условно, из третьей позиции во вторую — с этим у спортсменов уровня Пети проблем не возникает», — подчеркнул Ковалев.

Гуменник занял шестое место на Олимпиаде-2026 в Милане. Это лучший результат России в мужском одиночном катании на Олимпийских играх с 2010 года, когда Евгений Плющенко занял второе место.

Ранее фигурист признался, что его называли предателем за переход к Плющенко.