Российских триатлонистов допустили к командным дисциплинам в нейтральном статусе

Исполнительный совет Международной федерации триатлона (World Triathlon) принял решение о допуске российских атлетов всех категорий (элита, юниоры и параспортсмены) к смешанным эстафетам в нейтральном статусе. Об этом написала глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу в Telegram-канале.

«Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и движение к полному восстановлению статуса наших спортсменов — под флагом и с гимном. Впереди еще много стартов, и мы готовы бороться за победы!» — указала она.

World Triathlon весной 2026 года допустила с флагом и гимном российских юниоров. Взрослые триатлонисты выступают в нейтральном статусе.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее появилась информация, что МОК готов содействовать выдаче виз российским спортсменам.