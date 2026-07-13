«Не купишь на рынке»: названо слабое место «Зенита»

Комментатор Орлов: из слабых мест у «Зенита» только слабая игра

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» обозначил слабое место петербургской команды.

«А вообще из слабых мест у «Зенита» только слабая игра. Но игру не купить на трансферном рынке, ее нужно поставить. Это должна быть совместная работа игроков и тренерского штаба», — указал он.

12 июля «Зенит» обыграл действующего чемпиона Сербии «Црвену Звезду» в товарищеском матче. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1. На 20-й минуте счет с пенальти открыл Александр Соболев, также забили Роман Вега на 60 минуте и Фелипе Аугусто — на 73. У «Црвены Звезды» на 81-й минуте отличился Мохаммед Абу-Фани.

Следующий товарищеский матч «Зенит» проведет 13 июля против махачкалинского «Динамо». 18 июля команда сыграет с московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России в Нижнем Новгороде.

Новый сезон Российской премьер лиги петербуржцы начнут 25 июля гостевым матчем против тольяттинского «Акрона». В новом сезоне «Зенит» будет защищать титул.

Ранее «Спартак» проиграл «Локомотиву».