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Суд вынес решение по делу экс-гендиректора «Торпедо» о подкупе арбитров

Суд приговорил экс-гендиректора «Торпедо» Скородумова к двум годам колонии
ФК «Торпедо-Москва»

Суд в Москве приговорил бывшего генерального директора футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова к двум годам колонии общего режима за подкуп арбитров. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в Telegram-канале.

Скородумов признал вину и заключил сделку со следствием.

19 июня 2025 года стало известно, что против владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Скородумова возбудили уголовное дело. Дело возбуждено по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»).

По версии следствия, фигуранты подкупили 13 футбольных судей, чтобы обеспечить «Торпедо» выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Суммы вознаграждений варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от значимости матча. В отдельных случаях арбитрам платили от 250 до 500 тысяч за назначение пенальти в ворота соперника или удаление их игроков.

Решение об исключении «Торпедо» из РПЛ было принято 10 июля 2025 года. Клуб провел сезон-2025/26 в Первой лиге. Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

Ранее появилась информация, что решение об отмене дисквалификации игрока сборной США принял один человек из ФИФА.

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