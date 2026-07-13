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Помощник тренера Египта: Месси пришел так, будто хотел все разрушить

Помощник тренера сборной Египта заявил о провокациях со стороны Аргентины на ЧМ
Jacob Kupferman/AP

Помощник главного тренера сборной Египта Ибрагим Хассан заявил о недостойном поведении игроков национальной команды Аргентины во главе с Лионелем Месси во время матча 1/8 финала чемпионата мира. Его слова приводит Footmercato.

«Они очень провокационно себя вели. Действительно очень провокационно. Лионель Месси пришел так, будто хотел все разрушить, спровоцировать нас. Они подходили к нам», — указал он.

В матче 1/8 финала турнира Аргентина обыграла Египет с результатом 3:2. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

На следующий день после матча Египетская футбольная ассоциация подала жалобу в Международную федерацию футбола на судейство. Президент ассоциации Хани Абу Рида потребовал расследования инцидентов в матче — отмененный гол сборной Египта и возможный пенальти перед третьим голом Аргентины. После этого председатель судейского комитета Международной федерации футбола Пьерлуиджи Коллина заявил, что обвинения сборной Египта в адрес судейства в матче 1/8 финала чемпионата мира против Аргентины безосновательны.

Ранее в России заявили, что Аргентине на ЧМ-2026 помогают судьи.

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