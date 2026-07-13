Решение об отмене дисквалификации игрока сборной США принял один человек из ФИФА

Глава дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мохаммад Аль-Камали из ОАЭ единолично вынес вердикт о приостановке автоматической дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира — 2026. Об этом пишет издание The Times.

Согласно опубликованной информации, Аль-Камали принял это решение без участия других 17 членов дисциплинарного органа ФИФА.

Балогун был удален в матче с Боснией и Герцеговиной. Согласно правилам ФИФА, он не имел права сыграть в матче с Бельгией, который состоится в рамках 1/8 финала мирового первенства. Но ФИФА приостановила наказание форварда. В скором времени после этого в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино и настоял на отмене дисквалификации Балогуна. Позднее глава США подтвердил свой звонок.

Балогун принял участие в матче, однако помочь своей сборной не смог — США проиграли Бельгии со счетом 1:4. В четвертьфинале бельгийцы уступили Испании — 1:2.

Ранее глава ФИФА заявил, что каждый день созванивается с Трампом.