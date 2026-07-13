Названы шансы оставшихся четырех сборных выиграть ЧМ-2026

Сайт Polymarket в процентах оценил шансы всех оставшихся на чемпионате мира — 2026 сборных на победу в турнире и указал, что главным фаворитом является сборная Франции.

Шансы французской команды оценены в 39%. Второе место с 22% занимает команда Англии. Испания имеет шанс выиграть турнир с 21% шансом. Меньше всех в этом списке получила команда Аргентины — 18%.

В полуфинале сборная Франции сыграет с командой Испании — 14 июля, 22:00 по московскому времени. А Англия разыграет выход в финал турнира с Аргентиной — 15 июля, 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее суперкомпьютер обновил прогноз на победителя ЧМ-2026 перед 1/2 финала.