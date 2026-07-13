Украина будет продавливать запрет на выдачу виз российским спортсменам

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич сообщил, что Украина намеревается продавливать запрет на выдачу виз российским атлетам в странах, где планируются соревнования. Его слова приводит украинский сайт Tribuna.

«Я считаю, что в МОК сейчас выстроена довольно мощная диктатура. Но соревнования проходят не где-то в космосе, соревнования проходят на территории стран. Соответственно, нам нужно работать со странами, чтобы они не допускали этих спортсменов на свою территорию», — указал он.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее появилась информация, что МОК готов содействовать выдаче виз российским спортсменам.