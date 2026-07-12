«Это как иметь самую уродливую дочь»: сборную Англии высмеяли за игру на ЧМ-2026

Бывший форвард «Лидса» Майк Грелла заявил, что сборная Англии на чемпионате мира 2026 года демонстрирует очень слабое выступление. Его слова передает CBS Sports.

«Самое удивительное — насколько плохо вы играете и при этом все равно умудряетесь побеждать. Вы плохо обращаетесь с мячом, оставляете свободные зоны между линиями. По английским меркам это было очень слабое выступление. Это все равно что иметь самую уродливую дочь в мире и говорить ей: «Ты прекрасна»», — заявил Грелла.

Англичане под руководством Томаса Тухеля обыграли Норвегию со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира. На 36 минуте матча счет открыл норвежец Андреас Шельдеруп. В конце тайма Джуд Беллингем сравнял счет. В самом начале овертайма он оформил дубль и вывел Англию вперед.

В полуфинале сборная Англии сыграет с национальной командой Аргентины, которая одолела Швейцарию.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее стали известны обе полуфинальные пары чемпионата мира по футболу.