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«Это как иметь самую уродливую дочь»: сборную Англии высмеяли за игру на ЧМ-2026

Экс-форвард «Лидса» Грелла назвал игру сборной Англии на ЧМ-2026 плохой
IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker TPX IMAGES OF THE DAY

Бывший форвард «Лидса» Майк Грелла заявил, что сборная Англии на чемпионате мира 2026 года демонстрирует очень слабое выступление. Его слова передает CBS Sports.

«Самое удивительное — насколько плохо вы играете и при этом все равно умудряетесь побеждать. Вы плохо обращаетесь с мячом, оставляете свободные зоны между линиями. По английским меркам это было очень слабое выступление. Это все равно что иметь самую уродливую дочь в мире и говорить ей: «Ты прекрасна»», — заявил Грелла.

Англичане под руководством Томаса Тухеля обыграли Норвегию со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира. На 36 минуте матча счет открыл норвежец Андреас Шельдеруп. В конце тайма Джуд Беллингем сравнял счет. В самом начале овертайма он оформил дубль и вывел Англию вперед.

В полуфинале сборная Англии сыграет с национальной командой Аргентины, которая одолела Швейцарию.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее стали известны обе полуфинальные пары чемпионата мира по футболу.

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