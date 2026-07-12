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«Это был потрясающий финал»: Синнер о победе на Уимблдоне

Первая ракетка мира Синнер назвал финал Уимблдона потрясающим
Andrew Couldridge/Reuters

Первая ракетка мира Янник Синнер назвал финальный матч Уимблдона с немецким теннисистом Александром Зверевым потрясающим.

«Мы оба очень здорово начали матч, быстро подавали. Подготовились наилучшим образом, так что должен поблагодарить свою команду и весь свой бокс за поддержку. Это был потрясающий финал, мы с Сашей старались полностью выложиться. Очень рад победе, но еще больше — тому уровню, который мы показали», — сказал Синнер.

Финальный матч Уимблдона продолжался 3 часа 46 минут и завершился со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4. в пользу Синнера.

Для 24-летнего итальянца это пятая победа на турнирах Большого шлема и 30-й титул ATP. Он стал 10-м теннисистом в истории, защитившим титул Уимблдона в мужском одиночном разряде. Зверев, для которого этот финал стал первым на Уимблдоне, проиграл Синнеру десятый матч подряд.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Зверев заявил, что Синнер ему больше не нравится.

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