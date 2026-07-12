Сафонов назвал самый ответственный матч в карьере

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в шоу «Натальная карта» рассказал о своей подготовке к финальному матчу Лиги чемпионов прошедшего сезона.

«Финал ЛЧ — возможно, самый ответственный матч в моей карьере. Я настраивался на него как на обычный. Мы отыграли хорошо весь сезон. Что нужно менять? Ничего. Я старался подойти с тем же настроем, и я думаю, что у меня получилось», — сказал Сафонов.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

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