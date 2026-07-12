«Ты мне больше не нравишься»: Зверев обратился к Синнеру после поражения на Уимблдоне

Третья ракетка мира Зверев заявил, что Синнер ему больше не нравится

Третья ракетка мира Александр Зверев на церемонии награждения Уимблдона в шутливой форме заявил, что больше не симпатизирует победителю Яннику Синнеру.

«Янник, ты мне уже больше не нравишься. Я проиграл тебе девять раз подряд! Поздравляю Янника. Он еще раз показал, почему он лучший игрок в мире. Здорово сыграть здесь с тобой в финале, большая честь быть здесь. К сожалению, сложилось не в мою пользу, но поздравляю тебя. Поздравляю команду Янника», — сказал Зверев.

Встреча продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Синнер сделал 15 эйсов, 2 двойные ошибки и 25 невынужденных, активно выиграв 58 мячей. У Зверева — 17 эйсов, 2 двойные и 45 невынужденных, 49 виннерсов.

Для Синнера это пятый «Шлем» и 30-й титул ATP, он стал 10-м теннисистом в истории, защитившим титул Уимблдона в мужском одиночном разряде. Зверев впервые в карьере вышел в полуфинал турнира. До этого его лучшим результатом на Уимблдоне был четвертьфинал.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

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