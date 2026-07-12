Синнер стал победителем Уимблдона

Первая ракетка мира Янник Синнер одержал победу над немецким теннисистом Александром Зверевым в финале Уимблдонского турнира в Лондоне.

Встреча продолжалась 3 часа 46 минут и завершилась со счетом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Синнер сделал 15 эйсов, 2 двойные ошибки и 25 невынужденных, активно выиграв 58 мячей. У Зверева — 17 эйсов, 2 двойные и 45 невынужденных, 49 виннерсов.

Для Синнера это пятая победа на турнирах Большого шлема и 30-й титул ATP. Зверев впервые сыграл в финале Уимблдона, всего у него 25 титулов ATP.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Даниил Медведев прекратил работу с тренером после провала на Уимблдоне.