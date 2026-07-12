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В «Вашингтоне» рассказали, когда узнали о новом контракте Овечкина

Протас: никто в «Вашингтоне» не знал о контракте Овечкина
David Zalubowski/AP

Нападающий «Вашингтона» Алексей Протас заявил, что игроки клуба до последнего не знали о новом контракте Александра Овечкина. Его слова передает Hockey.by.

«Знал ли я, что он продлит контракт? Нет, никто в команде не знал до последнего. Я сам ждал, как и все. Меня спрашивали, а я сам до последнего не знал. Был очень рад, и вся команда была очень рада, когда появились новости, что он остается в «Вашингтоне»», — сказал Протас.

2 июля «Вашингтон» объявил о заключении нового контракта с Овечкиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Хоккеисты «Кэпиталз» выигрывали Кубок Стэнли в последний раз в 2018 году.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф, его рекорд в регулярном чемпионате Овечкин побил весной 2025 года.

Хоккеист выступает за американский клуб с 2005 года (с перерывом — в 2012-2013 годах он играл в «Динамо» из-за локаута).

Ранее Овечкин купил новую квартиру по соседству с Месси во Флориде.

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