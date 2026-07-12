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Российская гимнастка завоевала серебро Кубка мира

Российская гимнастка Ковшова завоевала серебро Кубка мира
IMAGO/Valerio Origo/IPA Sport/Global Look Press

Российская гимнастка Арина Ковшова завоевала серебро в упражнении с лентой на этапе Кубка мира по художественной гимнастике.

Спортсменка получила от судей 28,300 балла.

Победу одержала Стиляна Николова из Болгарии (28,650), третье место заняла Тахмина Икромова из Узбекистана (28,250). Другая россиянка Мария Борисова (24,200) стала восьмой.

28 июня Федерация гимнастики Германии вместе с еще десятью странами обратилась к Европейскому гимнастическому союзу с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. 24 мая Европейский гимнастический союз признал решение Международной федерации гимнастики по отмене ограничений на выступление спортсменов России и Белоруссии.

Ранее в Госдуме высказались о давлении на World Gymnastics из-за допуска россиян.

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