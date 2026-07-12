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Агент Головина оценил шансы игрока перейти в «Спартак»

Агент Головина опроверг слухи о переходе в «Спартак»
Виталий Тимкив/РИА Новости

Александр Клюев, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, назвал слухи о возможном переходе игрока в московский «Спартак» неправдоподобными. Его слова приводит Sport24.

«Фейки даже не хочется комментировать. Александр сейчас на сборах с клубом и готовится к следующему сезону. История про «Спартак» абсолютно неправдоподобная», — заявил Клюев.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» заинтересован в приобретении 30-летнего хавбека и готов предложить «Монако» 15 миллионов евро, а самому футболисту — контракт с годовым окладом 3,5 миллиона евро.

Александр Головин является воспитанником московского ЦСКА, в составе которого провел несколько сезонов. В 2018 году он перебрался в чемпионат Франции, подписав контракт с «Монако».

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Валерий Карпин назвал Головина футболистом номер один в сборной России.

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