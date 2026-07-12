Легенда сборной Франции включил Сафонова в топ-3 лучших вратарей мира

Бывший нападающий сборной Франции Давид Трезеге заявил, что вратарь российский «ПСЖ» Матвей Сафонов входит в тройку лучших голкиперов мира на клубном уровне, передает Fonbet.

«Сафонов сыграл важную роль для «ПСЖ2. Входит ли он в топ-10 вратарей мира? Думаю, на клубном уровне — да. Я бы даже сказал, что на сегодняшний день Сафонов входит в тройку лучших. В прошедшем сезоне он был лучшим вратарем «ПСЖ». Теперь для него главное — подтвердить свой уровень в новом сезоне и еще раз доказать, насколько он силен», — заявил Трезеге.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее Сафонов рассказал о своей необычной суперспособности.