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«У Франции сильный состав, правда без французов»: экс-премьер Испании о полуфинале ЧМ

Экс-премьер Испании заявил об отсутствии французов в составе сборной Франции
Paul Childs/Reuters

Бывший премьер-министр Испании Мариано Рахой высказался об игре сборной Франции перед полуфиналом чемпионата мира 2026 года. Его слова приводит El Debate.

«Франция располагает потрясающим составом. Правда, без французов. Нас ждет чрезвычайно сильный соперник», — сказал Рахой.

В полуфинале сборная Франции сыграет с командой Испании — 14 июля, 22:00 по московскому времени. А Англия разыграет выход в финал турнира с Аргентиной — 15 июля, 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее глава ФИФА заявил, что каждый день созванивается с Дональдом Трампом.

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