МОК готов содействовать выдаче виз российским спортсменам

Международный олимпийский комитет заявил о готовности содействовать выдаче виз российским спортсменам для участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает РИА Новости.

«МОК на регулярной основе тесно сотрудничает с международными федерациями, помогая решать практические вопросы. Хотя решения о выдаче виз остаются суверенной ответственностью отдельных государств, МОК работает в рамках своей компетенции, поддерживая усилия по содействию участию спортсменов в международном спорте, где это возможно», — сказано в заявлении организации.

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее FIS отказалась снимать ограничения с россиян.