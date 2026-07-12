«Хуже не придумаешь»: тренер Макгрегора о поражении бойца на UFC 329

Тренер ирландского бойца Конора Макгрегора Джон Кавана в своих соцсетях заявил, что поражение бойца от Макса Холлоуэя на UFC 329 стало худшим, что можно было бы вообразить.

«Я раздавлен. Удар ногой в прыжке мы отрабатывали каждый день на протяжении нескольких месяцев и повторили его несколько раз на разминке. Ни разу не было никаких проблем. А потом колено не выдержало первого же удара. Хуже не придумаешь», — написал Кавана.

Ирландский боец был снят с поединка судейским решением по ходу первой пятиминутки из-за повреждения ноги. Сразу после стартовой сирены Макгрегор полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил, из-за чего не смог продолжить бой. «Газета» провела текстовую трансляцию события.

Первый бой между ними состоялся 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. Для ирландца предстоящий поединок станет первым с 2021 года. В MMA у Макгрегора 22 победы и 6 поражений, у Холлоуэя — 27 побед и 9 поражений.

До этого последним боем Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в 2021 году. Встреча была завершена уже в первом раунде, когда ирландец получил перелом ноги.

Ранее Макгрегор пообещал сходить в церковь.