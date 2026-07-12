Месси добился уникального достижения на ЧМ

Месси стал первым футболистом в истории, сыгравшим 15 матчей в плей-офф ЧМ

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в истории, который сыграл 15 матчей в рамках плей-офф чемпионатов мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола на своей странице в социальной сети X.

15-й игрой для него стал матч четвертьфинала мирового первенства — 2026 с национальной командой Швейцарии, который завершился победой аргентинцев со счетом 3:1. Месси превзошел достижение бывшего нападающего сборной Германии, чемпиона мира – 2014 Мирослава Клозе, сыгравшего 14 матчей в плей-офф турниров.

Месси в этом матче записал на свой счет голевую передачу и установил уникальное достижение по этому показателю.

В полуфинале Аргентина сыграет с Англией, которая на стадии четвертьфинала выбила Норвегию. Встреча состоится 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Ранее Месси обратился к фанатам после выхода Аргентины в полуфинал ЧМ-2026.