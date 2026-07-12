«Одно — для них, другое — для нас»: игрок сборной Швейцарии о судействе в матче с Аргентиной

Футболист сборной Швейцарии Дан Ндойе признался, что ему тяжело смириться с судейскими решениями в матче четвертьфинала чемпионата мира — 2026 с Аргентиной. Его слова приводит RMC Sport.

«Нарушения не было. Сначала судья дал желтую их игроку, затем — нашему — и это с учетом всех симуляций, которые были до этого момента… Они много симулировали. Сегодня вечером было два вида судейства: для них — одно, а для нас — другое. Это трудно принять», — заявил он.

На 70-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален швейцарец Брил Эмболо.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу аргентинцев. Судьба игры решилась в овертайме. На десятой минуте матча счет открыл Алексис Мак Аллистер, Дан Ндой на 67-й минуте счет сравнял. В овертайме мяч забил Хулиан Альварес, который отличился на 112-й минуте. Окончательный счет матча установил Лаутаро Мартинес, забив на 120-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Аргентина сыграет с Англией, которая на стадии четвертьфинала выбила Норвегию. Встреча состоится 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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