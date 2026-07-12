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«Уникальный матч»: Месси впервые сыграет с Англией

Месси высказался о предстоящем матче Аргентины и Англии на ЧМ-2026
Jacob Kupferman/AP

Капитан и нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в смешанной зоне после матча со Швейцарией поделился ожиданиями от матча с национальной командой Англии в полуфинале чемпионата мира — 2026.

«Да, безусловно, матчи с сильными национальными командами всегда особенные, и я никогда раньше не играл с Англией, так что это будет уникальный матч. Это полуфинал чемпионата мира, и теперь мы отдохнем и подготовимся к нему», — указал он.

Встреча состоится 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В матче четвертьфинала сборная Аргентины со счетом 3:1 обыграла команду Швейцарии. Судьба игры решилась в овертайме. На десятой минуте матча счет открыл Алексис Мак Аллистер, Дан Ндой на 67-й минуте счет сравнял. В овертайме мяч забил Хулиан Альварес, который отличился на 112-й минуте. Окончательный счет матча установил Лаутаро Мартинес, забив на 120-й минуте.

На 70-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален швейцарец Брил Эмболо. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Ранее Месси установил уникальное достижение.

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