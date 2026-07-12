Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя ЧМ-2026 перед 1/2 финала

Суперкомпьютер Opta определил главного претендента на победу на чемпионате мира 2026 года после завершения матчей 1/4 финала. Информация опубликована на сайте OptaAnalyst.

Лидерство по этому показателю продолжает удерживать сборная Франции, ее шансы оцениваются в 34,5%. На втором месте расположилась Испания — 23,45%, у Англии — 21,94%, у Аргентины — 20,55%.

В полуфинале сборная Франции сыграет с командой Испании — 14 июля, 22:00 по московскому времени. А Англия разыграет выход в финал турнира с Аргентиной — 15 июля, 22:00 мск.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее Лионель Месси обратился к фанатам после выхода Аргентины в полуфинал ЧМ-2026.