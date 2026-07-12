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В ФИФА могут рассмотреть расширение ЧМ до 64 сборных

ФИФА может рассмотреть расширение чемпионата мира до 64 сборных
Ueslei Marcelino/Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) может рассмотреть расширение чемпионата мира до 64 команд. Об этом сообщил президент организации Джанни Инфантино в комментарии Bluewin

«При организации чемпионата мира важно учитывать не только Европу и Южную Америку, но и весь мир. Каждая страна должна иметь возможность воплотить мечту об участии в чемпионате мира», — указал он.

Расширение чемпионата мира по футболу 2026 года — это историческое увеличение числа участников турнира с 32 до 48 национальных сборных. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию. На турнире начинается стадия полуфиналов, в них сыграют Франция, Испания, Аргентина и Англия. Полуфиналы состоялся 14 июля (Франция — Испания, 22:00 мск) и 15 июля (Аргентина — Англия, 22:00 мск).

Ранее Лионель Месси обратился к фанатам после выхода Аргентины в полуфинал ЧМ-2026.

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