В ФИФА могут рассмотреть расширение ЧМ до 64 сборных

ФИФА может рассмотреть расширение чемпионата мира до 64 сборных

Международная федерация футбола (ФИФА) может рассмотреть расширение чемпионата мира до 64 команд. Об этом сообщил президент организации Джанни Инфантино в комментарии Bluewin

«При организации чемпионата мира важно учитывать не только Европу и Южную Америку, но и весь мир. Каждая страна должна иметь возможность воплотить мечту об участии в чемпионате мира», — указал он.

Расширение чемпионата мира по футболу 2026 года — это историческое увеличение числа участников турнира с 32 до 48 национальных сборных. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в том финале обыграла Францию. На турнире начинается стадия полуфиналов, в них сыграют Франция, Испания, Аргентина и Англия. Полуфиналы состоялся 14 июля (Франция — Испания, 22:00 мск) и 15 июля (Аргентина — Англия, 22:00 мск).

Ранее Лионель Месси обратился к фанатам после выхода Аргентины в полуфинал ЧМ-2026.