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Овечкин купил новую квартиру по соседству с Месси во Флориде

Овечкин приобрел новую квартиру во Флориде
Nick Wass/AP

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин купил новую квартиру в том же жилом комплексе, где находилась его старая жилплощадь. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Согласно опубликованной информации, новая квартира хоккеиста на 40-м этаже обошлась ему в $2,1 млн, ее площадь составляет 222 м², куда входят четыре спальни, четыре полноценные ванные комнаты и один гостевой санузел.

Рядом со зданием, в котором у Овечкина расположена квартира, есть небоскреб, в котором жилье куплено у футболиста Лионеля Месси.

У Овечкина в этом же комплексе есть еще одна квартира — на 20-м этаже, которая несколько лет назад оказалась залита из-за ошибки соседа. В марте 2019 года у Овечкина возник конфликт с соседом из-за неправильного использования мойки, что привело к затоплению нескольких соседей, включая квартиру хоккеиста. В сентябре 2020 года произошел более серьезный потоп, повредивший мебель. Овечкин восстановил жилье и стал сдавать его в аренду за 10,5 тысячи долларов в месяц, после чего подал иск к соседу на сумму 30 тысяч долларов.

Разбирательство затянулось на три года из-за плотного графика хоккеиста, который не мог регулярно присутствовать на заседаниях. В итоге стороны пришли к мировому соглашению.

Ранее бывший тренер сборной России выразил уверенность, что Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.

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