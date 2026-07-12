«Мой котелок сломан»: Макгрегор сделал первое заявление после поражения из-за травмы

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор на своей странице в социальных сетях сделал первое заявление после поражения от американца Макса Холлоуэя на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США) и полученной травме.

«Мой котелок в голове сломан. Уничтожен. У меня не было травм до боя. Я выбрасывал удары ногами, приседал и прыгал весь тренировочный лагерь и на разминке перед боем. Эта травма появилась просто из ниоткуда. Сейчас я нахожусь во тьме. Я могу описать мое состояние только словом «ад», — написал он.

Ирландский боец был снят с поединка судейским решением по ходу первой пятиминутки из-за повреждения ноги. Сразу после стартовой сирены Макгрегор полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил, из-за чего не смог продолжить бой. «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию события.

Первый бой между ними состоялся 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. Для ирландца предстоящий поединок станет первым с 2021 года. В MMA у Макгрегора 22 победы и 6 поражений, у Холлоуэя — 27 побед и 9 поражений.

До этого последним боем Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264 в 2021 году. Встреча была завершена уже в первом раунде, когда ирландец получил перелом ноги.

Ранее в UFC сделали заявление о травме Макгрегора.