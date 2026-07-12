«Разговаривай со мной с уважением»: Месси сделал замечание арбитру на ЧМ

Аргентинский нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси во время матча четвертьфинала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Швейцарии сделал замечание главному арбитру встречи Жоау Пиньейру. Его слова приводит TyC Sports.

«Говори со мной нормально, разговаривай со мной с уважением. Говори со мной нормально — я же говорил с тобой нормально», — сказал он.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Судьба игры решилась в овертайме. На десятой минуте матча счет открыл Алексис Мак Аллистер, Дан Ндой на 67-й минуте счет сравнял. В овертайме мяч забил Хулиан Альварес, который отличился на 112-й минуте. Окончательный счет матча установил Лаутаро Мартинес, забив на 120-й минуте.

На 70-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален швейцарец Брил Эмболо. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Аргентина сыграет с Англией, которая на стадии четвертьфинала выбила Норвегию. Встреча состоится 15 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Ранее Месси установил уникальное достижение.