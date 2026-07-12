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Месси установил уникальное достижение

Месси первым в истории ЧМ отдал десять голевых передач
Carlos Barria/Reuters

Аргентинский футболист Лионель Мессии стал первым в истории чемпионатов мира, кто отдал десять голевых передач.

Месси записал на свой счет голевую передачу в матче 1/4 финала турнира против Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 3:1. Судьба встречи решилась в овертайме.

На десятой минуте матча счет открыл Алексис Мак Аллистер, Дан Ндой на 67-й минуте счет сравнял. В овертайме мяч забил Хулиан Альварес. Он отличился на 112 минуте. Окончательный счет матча установил Лаутаро Мартинес, забив на 120-й минуте. На 70-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален швейцарец Брил Эмболо.

В матче против национальной команды Египта в рамках 1/8 финала чемпионата мира — 2026 форвард записал на свой счет одну голевую передачу, отдав пас на защитника Кристиана Ромеро. Эта передача стала для Месси девятом на ЧМ, что является рекордом за всю историю турнира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте, завершилась с результатом 3:2. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

Ранее испанский математик заявил, что Месси не должен существовать.

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