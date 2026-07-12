Аргентина вышла в полуфинал чемпионата мира

Аргентина обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Сборная Аргентины обыграла Швейцарию в матче 1/4 финала чемпионата мира.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Судьба встречи решилась в овертайме.

На десятой минуте матча счет открыл Алексис Мак Аллистер, Дан Ндой на 67-й минуте счет сравнял. В овертайме мяч забил Хулиан Альварес. Он отличился на 112 минуте. Окончательный счет матча установил Лаутаро Мартинес, забив на 120-й минуте. На 70-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален швейцарец Брил Эмболо. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

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