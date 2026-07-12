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Аргентина и Швейцария объявили составы на матч 1/4 финала ЧМ

Стали известны составы Аргентины и Швейцарии на матч 1/4 финала ЧМ
Carlos Barria/Reuters

Аргентина и Швейцария объявили составы на матч 1/4 финала чемпионата мира.

Аргентина: Мартинес, Молина, Ромеро, Мартинес, Мак Аллистер, Де Пауль, Альварес, Месси, , Тальяфико, Паредес, Фернандес.

Швейцария: Кобель, Эльведи, Аканджи, Родригес, Ридер, Соу, Ндой, Эмболо, Закария, Фройлер, Джака.

Встреча состоится 12 июля. Команды выйдут на поле в 4:00 по московскому времени.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские футболисты пропускают чемпионат мира — 2026, который проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Ранее Англия обыграла Норвегию и вышла в полуфинал чемпионата мира.

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