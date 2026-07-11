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Российский боксер сохранил титул WBA Continental в тяжелом весе

Российский боксер Сусленков победил британца Джойса и сохранил титул
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский боксер Артем Сусленков победил представителя Британии Джозефа Джойса в со-главном поединке турнира IBA.PRO 19.

Сусленков выиграл техническим нокаутом — за минуту до конца 11-го раунда судья остановил бой. На кону поединка стоял титул WBA Continental в тяжелом весе, который принадлежит Сусленкову. Таким образом, россиянин провел успешную защиту.

Российский боксер, которому 30 лет, остается непобедимым — на его счету 15 выигранных боев. Он — чемпион Всемирных военных игр (2019), чемпион России (2016), бронзовый призер чемпионата России (2015), бронзовый призёр командного Кубка России (2021), многократный победитель и призер международных и всероссийский турниров в любителях. У 40-летнего Джойса 16 побед при пяти поражениях в профессиональном боксе.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира, в главном бою которого встретятся еще один россиянин Мурат Гассиев и представитель Германии Питер Кадиру. Они сразятся за чемпионский пояс WBA в тяжелом весе.

Турнир проходит в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Ранее стало известно, с кем Александр Усик может провести последний бой.

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