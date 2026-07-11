Легенда РПЛ высказался о судействе на чемпионате мира

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, бывший полузащитник ведущих клубов РПЛ и сборной России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о манере судейства на чемпионате мира по футболу и скандале с приостановкой дисквалификации нападающему сборной США Фоларину Балогуну.

«Для меня показательная ситуация, когда возникла история с отменой дисквалификации нападающему сборной США перед матчем с Бельгией. Можно сказать, что это был большой удар по всему судейскому корпусу. У человека, который был удален на чемпионате мира, снимается дисквалификация, и, как пишут журналисты, потому что президент страны позвонил… Это такой немножко балаган. Но если взять в целом, то мне этот чемпионат нравится по физической составляющей и самоотдаче. Это величайший турнир мира, и игроки при такой температуре воздуха отдают на поле все силы за свою страну, показывают максимум. Ну и арбитры это, наверное, тоже видят и учитывают, потому что эти остановки в середине таймов и так есть, и судьи не хотят делать в игре больше пауз. Поэтому они закрывают глаза на какие-то нарушения. Если что, их ошибки потом просто исправляют на VAR, и игра идет дальше», — считает Деменко.

Фоларин Балогун был удален в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины, но затем дисциплинарный комитет ФИФА после апелляции американской федерации приостановил дисквалификацию, и нападающий сыграл в следующей стадии. Сообщалось, что президент США Дональд Трамп звонил для решения этого вопроса президенту ФИФА Джанни Инфантино. США уступили в игре 1/8 финала с Балоуном в составе сборной Бельгии (1:4). При этом на чемпионате мира арбитры в целом дают футболистам вести борьбу и разрешают более жесткие единоборства, нежели на клубном уровне.

Ранее юрист назвал историческим прецедентом отмену дисквалификации американца Балогуна.