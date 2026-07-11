«Спартак» проиграл «Локомотиву»

Московский «Локомотив» обыграл столичный «Спартак» в товарищеском матче, который прошел в рамках подготовки к сезону.

Встреча, которая состоялась на «РЖД Арене», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Сергей Пиняев на 47-й минуте. Преимущество «железнодорожников» на 63-й минуте удвоил Алексей Батраков, который реализовал пенальти.

В последнем матче прошлого сезона «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок. Красно-белые сразятся в Суперкубке России с петербургским «Зенитом» 18 июля.

Сезон-2026/27 в РПЛ для команд стартует 24 июля. Красно-белые на домашней арене примут столичную «Родину», а «Локомотив» сыграет с грозненским «Ахматом».

По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России, а «Локомотив» оказался на строчку выше. Победу одержал «Зенит», вторым стал «Краснодар».

Ранее вылетевший из РПЛ клуб сменил название.