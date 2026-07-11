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Во Франции выдвинули ряд обвинений в адрес ФИФА и Ассоциации футбола Аргентины

Журналист Молина выдвинул обвинения в адрес ФИФА и Ассоциации футбола Аргентины
Shutterstock

Французский журналист Ромен Молина выдвинул ряд обвинений в адрес Международной федерации футбола (ФИФА) и Ассоциации футбола Аргентины (AFA). Об этом сообщил The Touchline в социальной сети Х.

Согласно информации от Молины, ФИФА закрыла расследование, которое велось в отношении бывшего наставника женской молодежной команды Аргентины Диего Гуачи, обвиненного в сексуальном насилии со стороны пяти спортсменок. Причиной закрытия дело стало якобы отсутствие доказательств.

Также в своем расследовании журналист утверждает, что призовые деньги, которая должна была получить сборная Аргентины за победу на чемпионате мира в 2022 году, были направлены не в AFA, а в компанию из Майами, которая в настоящее время находится под следствием ФБР из-за обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

Молина также указывает, что высокопоставленные чиновники ФИФА имеют тесные связи с лидерами южноамериканского футбола, что приводит к увеличившемуся влиянию Южноамериканской конфедерации футбола.

Аргентина продолжает свое выступление на чемпионате мира — 2026. В четвертьфинале сборная сыграет с национальной командой Швейцарии 12 июля в 4:00 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что матч Норвегия — Англия на ЧМ-2026 могут перенести.

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