Матч Норвегия — Англия на ЧМ-2026 могут перенести

Daily Mirror: матч между сборными Англии и Норвегии на ЧМ могут перенести

Матч четвертьфинала чемпионата мира — 2026 между национальными сборными Норвегии и Англии может быть перенесен. Об этом сообщает Daily Mirror.

Причиной для такого переноса может послужить сильная жара в Майами. Согласно опубликованной информации, температура воздуха достигнет 29—32 °С, а ощущаемая температура на момент начала игры составит до 44 °С. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов рекомендует отложить или перенести матчи, если местная температура превысит 28 °С.

Стартовый свисток для футболистов должен прозвучать в 0:00 по московскому времени 12 июля. Победитель этого противостояния сыграет с лучшей сборной в паре Аргентины и Швейцарии, которые встречаются 12 июля в 4:00 мск.

На стадии 1/8 финала Норвегия сенсационно выбила национальную сборную Бразилии — 2:1, а Англия переиграла одну из стран-хозяек турнира Мексику с результатом 3:2.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Ранее в России заявили, что Аргентине на ЧМ-2026 помогают судьи.