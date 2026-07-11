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«Лучше помолчать»: Авербух о возможном суде с ISU

Хореограф Авербух не видит смысла в суде с ISU из-за фигуристов
Продюсерская компания «Илья Авербух»

Хореограф и тренер Илья Авербух признался, что не видит смысла в суде с Международным союзом конькобежцев (ISU) из-за ситуации вокруг россиян. Его слова приводит Sport24.

«Кажется, нам лучше помолчать и дождаться выступлений российских спортсменов. Не нужно спекулировать по этому поводу. Наших ребят допустили после 4 лет отстранения, а мы хотим в суд обращаться. На данный момент такие предложения совсем не к месту», — заявил он.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах. При этом в фигурном катании российские спортсмены получат по одной квоте.

7 июля Международный олимпийский комитет принял решение приостановить действие санкций в отношении Олимпийского комитета России и дал рекомендацию всем спортивным федерациям отменить ранее введенные ограничения для российских атлетов, признав прежние правила утратившими силу. В ISU при этом указали, что не собираются менять свою позицию по допуску.

Ранее Татьяна Тарасова жестко раскритиковала ISU.

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