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Теннисист Медведев прекратил работу с тренером после провала на Уимблдоне

Теннисист Медведев прекратил работу с тренером Юханссоном
Remo Casilli/Reuters

Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прекратил работу со своим тренером Томасом Юханссоном. Об этом сообщает Telegram-канал «Больше!».

С Юханссоном она работал с сентября 2025 года. До этого Медведев завершил сотрудничество с французом Жилем Сервара, у которого тренировался восемь лет. Под руководством Юханссона российский теннисист завоевал три трофея — на турнирах АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан) и Брисбене (Австралия), а также «пятисотник» в Дубае (ОАЭ).

Медведев уступил в третьем круге Уимблдона немцу Яну-Леннарду Штруффу. Встреча, которая продолжалась 2 часа 52 минуты, завершилась со счетом 6:7 (4), 6:7 (5), 5:7.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе теннисиста 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка выиграла Уимблдон.

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