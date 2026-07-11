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Шарапова приехала на финал женского Уимблдона

Мария Шарапова посетила финал женского Уимблдона
Marko Djurica/Reuters

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова посетила финал женского турнира Уимблдона-2026, который проходит во Всеанглийского теннисного клуба.

В финале за трофей сражаются две представительницы ЧехииЛинда Носкова и Каролина Мухова. Первый сет выиграла Носкова — 6:2.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым карьерным шлемом (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (36 — в одиночном разряде).

Шарапова впервые стала матерью 1 июля 2022 года, она родила сына Теодора от Александра Гилкса, с которым состоит в отношениях несколько лет. В 2020 году бизнесмен сделал предложение Шараповой, но пара пока не сыграла свадьбу. Теннисистка признавалась в интервью, что была готова к материнству и давно мечтала о рождении ребенка, поэтому была рада даже разным сложностям в период беременности.

Ранее российская теннисистка выиграла Уимблдон.

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