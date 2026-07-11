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«Уязвимы в обороне»: Аргентину не стали называть фаворитом матча со Швейцарией

Экс-игрок Гришин назвал Аргентину уязвимой в обороне командой
Carlos Barria/Reuters

Чемпион СССР по футболу Александр Гришин не стал называть сборную Аргентины однозначным фаворитом четвертьфинального матча чемпионата мира — 2026 с национальной командой Швейцарии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Аргентинцам надо задействовать фланги, но они пропускают контратаки. При отборе швейцарцы будут забрасывать мяч за спину защитникам соперника. Аргентина не очень хорошо играет в обороне, несмотря на то, что забивает хорошие голы. Египет забил два гола в контратаках. Аргентина — уязвимая в обороне команда», — указал он.

Встреча состоится 12 июля, стартовый свисток прозвучит в 4:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния сыграет с лучшей сборной из пары Англии и Норвегии — они проведут свой матч раньше — 12 июля в 0:00 мск.

Аргентина — действующий чемпион мира. В матче 1/8 финала с Египтом команда сделала камбэк, проигрывая 0:2, и выиграла со счетом 3:2. Швейцария на этой же стадии в серии послематчевых пенальти выбила Колумбию.

Чемпионат мира по футболу стартовал 11 июня и продлится до 19 июля в США, Мексике и Канаде. Д

Ранее в России заявили, что Аргентине на ЧМ-2026 помогают судьи.

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