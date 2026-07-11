«Не только в платье с улыбкой»: Загитова о занятиях боксом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова в своем Telegram-канале объяснила, почему продолжает занятия боксом.

«Я продолжаю заниматься боксом, потому что это приносит мне энергию, силу и спокойствие. И я хочу, чтобы люди видели: фигуристка может быть не только в платье и с улыбкой, но и в перчатках, с четкой целью и горящими глазами. Если вы хотите попробовать что‑то, beautiful и сильное одновременно, попробуйте бокс», — отметила она.

Загитова начала заниматься боксом в 2022 году, с тех пор она иногда постит в своих социальных сетях кадры с тренировок.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Фигуристка вела шоу «Ледниковый период» в течение трех сезонов, ее соведущим был олимпийский чемпион Алексей Ягудин. При этом сама спортсменка в своих интервью признавалась, что провалила эту работу. Спортсменка вновь стала ведущей этого шоу в сезоне-2026.

Ранее Загитова решила попробовать новый вид спорта.