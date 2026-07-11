«Сопротивление сильное»: в Норвегии высказались о возвращении российских лыжников

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил, что российским лыжникам пока не стоит ждать положительного решения от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) по вопросу допуска на международные старты. Его слова приводит РИА Новости.

«Решения о санкциях в отношении российских лыжников принимались с минимальным перевесом голосов, поэтому нынешнее решение вполне может стать определяющим фактором, хотя сопротивление внутри совета FIS по-прежнему остается сильным. <... > После избрания нового президента неопределенность все еще сохраняется», — указал он.

10 июля FIS отказалась снимать ограничения с российских спортсменов, проигнорировав рекомендации Международного олимпийского комитета.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

Первыми лыжниками, которые получили нейтральный статус, стали Дарья Непряева и Савелий Коростелев, которые выступили на Кубке мира и Олимпийских играх — 2026 в Италии.

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