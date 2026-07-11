Российская теннисистка выиграла Уимблдон

Российская теннисистка Анна Пушкарева одержала победу в финале юниорского Уимблдона.

Ее соперницей была представительница Китая Синьжань Сунь. Встреча, которая продолжалась 2 часа 24 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 5:7, 6:3, 6:4.

Сунь сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать три брейк-пойнта из пяти заработанных. Пушкарева подала навылет один раз, сделала пять двойных ошибок, а также реализовала четыре брейк-пойнта из 16.

У россиянки на юниорском уровне в коллекции до Уимблдона был всего один трофей категории J200, завоеванный на нидерландском турнире в 2025-м. На взрослом уровне 17-летней Пшукаревой пока не удалось выиграть ни одного титула ранга ITF.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Новак Джокович проиграл в полуфинале Уимблдона.