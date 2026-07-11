В России заявили, что Аргентине на ЧМ-2026 помогают судьи

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев выразил уверенность, что сборной Аргентины на чемпионате мира — 2026 помогают судьи. Его слова приводит РИА Новости.

«Вспомните, как играла Аргентина с Египтом. Сколько было моментов, сколько забили в ворота Аргентины. А потом вдруг вспомнили, что где-то был наступ. Это идиотизм. Это не дело VAR. Я не хочу вдаваться в эти подробности. Но, во всяком случае, мне кажется, Египет засудили. Вытащили Аргентину, помогли Месси», — указал он.

Встреча состоялась на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американской Атланте и завершилась с результатом 3:2 в пользу аргентинцев. Счет в матче открыл Яссер Ибрахим на 15-й минуте. Второй гол Египта оформил Мостафа Зико. На 79-й минуте Кристиан Ромеро отыграл один мяч для Аргентины. На 83-й минуте Лионель Месси сравнял счет. Победный для Аргентины гол оформил Энцо Фернандес на 90+2-й минуте.

На 21-й минуте игры Месси не сумел реализовать пенальти. На 58-й минуте Зико забил, однако это взятие ворот было отменено из-за фола. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Франсуа Летексье из Франции. После матча Египет подал жалобу в ФИФА на судейство.

В четвертьфинале аргентинская команда сыграет со Швейцарией. Игра состоится 12 июля, стартовый свисток прозвучит в 4:00 по московскому времени.

Ранее российский тренер не смог назвать фаворита матча Англия — Норвегия.