Вылетевший из РПЛ клуб сменил название

«Пари НН» официально объявил о возвращении прежнего названия «Нижний Новгород». Информация опубликована в Telegram-канале команды.

«Субсидирование из бюджета Нижегородской области прекращается, при этом регион продолжит развивать вертикаль детско-юношеского футбола и поддерживать работу бесплатных футбольных школ и секций, проведение турниров», — указано в публикации.

Нижегородский клуб был основан 1 июня 2015 года. До 10 июня 2022 года он носил название «Нижний Новгород», ранее — «Олимпиец» и «Волга-Олимпиец». С 2022 года команда была переименована в «Пари НН».

Команда выступала в высшем дивизионе чемпионата России с 2021 по 2026 год. По итогам сезона клуб занял 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, оказался в зоне вылета и отправился в Первую лигу.

Первый матч нового сезона Первой лиги нижегородский клуб проведет с волгоградским «Ротором» 12 июля, стартовый свисток для команд прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее в клубе РПЛ заявили, что не заинтересованы в услугах Артема Дзюбы.